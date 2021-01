Flavio Briatore contro Mariarosaria Rossi, si va in tribunale? "Con lei il declino di Forza Italia", verso la querela

23 gennaio 2021 a

Flavio Briatore non ha mai nascosto il suo disappunto per il governo Conte II. Tant'è che ha elogiato Matteo Renzi per aver rotto gli indugi. In un video pubblicato sui social. l'imprenditore aveva detto: "Bravo Matteo ad aver fatto un’operazione del genere. Questi devono capire che non possono fare solo decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta, ci vuole un governo di gente brava per portare avanti questo Paese in questo momento difficile". Ecco perché poi Briatore non ha digerito il passaggio di alcuni parlamentari nel gruppo dei responsabili, nato proprio per sostenere il premier e il suo esecutivo. Non ha espresso un giudizio positivo, in particolare, su Mariarosaria Rossi, senatrice di Forza Italia che il 19 gennaio al Senato ha votato la fiducia al governo. L'imprenditore l'ha definita come "l'inizio del declino di Forza Italia". Affermazione che non è affatto piaciuta all'ex fedelissima del Cavaliere, arrivata a minacciare azioni legali: "Sono giudizi gravemente lesivi della mia persona e della mia attività parlamentare, valuterò coi miei legali se intraprendere nelle sedi opportune le azioni atte a tutelarmi".

