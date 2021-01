Guido Crosetto a Stasera Italia, dubbi su Mastella e Tabacci: "Mi chiedo cosa abbia fatto cambiare loro idea"

23 gennaio 2021 a

"Sarebbe facile fare dell'ironia". Guido Crosetto, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, dice di voler evitare di deridere chi corre in aiuto a Giuseppe Conte. "Io non ho mai visto vaffa-day di Grillo in cui si diceva 'via, entriamo con l'apriscatole per riportare Mastella e Tabacci'". Da qui il dubbio che sorge spontaneo al fondatore di Fratelli d'Italia: "Io mi chiedo cosa abbia fatto cambiare loro idea. Mastella e Tabacci criticavano il governo e negli ultimi tre giorni sono stati folgorati sulla via di Damasco?", si chiede in collegamento con Veronica Gentili quasi retoricamente.

Poi la domanda che suona più come una riflessione destinata al premier e non solo: "La situazione drammatica necessità delle migliori forze. Abbiamo in campo le migliori forze e persone presenti in Italia per affrontarla? Gi ultimi 8 mesi come depongono in questo senso?". Anche qui la risposta sembra scontata.

