Alberto Zangrillo, "i colori hanno fallito? Sei un demente": insultato davanti a tutti, replica da applausi

Alberto Zangrillo è diventato un personaggio divisivo perché si è espresso spesso in controtendenza rispetto alla linea filo governativa sul Covid. Eppure si tratta di un esperto vero e non da tastiera, anzi di uno dei più illustri, al quale si sono affidati anche nomi pesantissimi come Silvio Berlusconi e Flavio Briatore. Oggi Zangrillo è tornato a twittare, aprendo involontariamente una polemica: “Convivere e vincere contro SarsCov2: rispetto delle norme, educazione civica, cure corrette. I colori (delle Regioni, ndr) hanno fallito”, è stata la riflessione condivisa sui social. Ovviamente non sono mancati gli attacchi personali e strumentali, come il seguente: “I tuoi consigli estivi hanno fallito, sei un demente”. Zangrillo però ha risposto con classe non lasciandosi trascinare nella polemica: “Le auguro tanta felicità e una buona domenica”.

