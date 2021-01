Non è l'arena, fucilata di Vittorio Feltri contro Gianluigi Paragone: "Ma se ti ha eletto il M5s? Non si capisce un c***"

25 gennaio 2021 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, domenica 24 gennaio. Siamo a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Tiene ovviamente banco la crisi di governo e i suoi sviluppi. Ospite in studio ecco Gianluigi Paragone, senatore, ex M5s e ora leader di ItalExit. E Paragone mostra tutta la sua contrarietà all'esecutivo, al "bis" di Giuseppe Conte con il Pd. Una contrarietà che, durante la diretta, viene stigmatizzata da Vittorio Feltri, spettatore attento della trasmissione. Su Twitter, il direttore di Libero cinguetta: "Il mio amico Paragone dice di non essere tifoso di questo governo pur essendo stato eletto nel M5S. Non capisco più un ca***", conclude tagliente Vittorio Feltri. E il messaggio arriva, forte e chiaro.

