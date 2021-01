Daniela Santanchè contro Andrea Crisanti: "Mi ha lasciata sgomenta. Ma come si fa?"

27 gennaio 2021 a

Daniela Santanché contro Andrea Crisanti. L'esponente di Fratelli d'Italia ha espresso tutto il suo disappunto su Twitter per alcune dichiarazioni che il virologo ha fatto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Crisanti, in particolare, ha detto che probabilmente le misure restrittive resteranno in vigore ancora per un bel po' di tempo: "Andremo avanti fino a che il vaccino non avrà un impatto, e non vorrei spaventare nessuno ma secondo me avrà un impatto verso settembre o ottobre. L'estate dell'anno scorso avevamo 50 casi al giorno, quest'estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poterci andare in spiaggia“.

Le parole dell'esperto non sono state gradite dalla Santanchè. "Le ultime frasi di Crisanti mi hanno lasciata sgomenta. Come si fa a pensare di 'vietare le spiagge' senza considerare tutte le famiglie italiane che rimarrebbero senza lavoro, ridotte alla fame? Professore, si rende conto di cosa ha detto? Vuole davvero ammazzare il turismo?", ha scritto su Twitter la senatrice. La Santanchè, tra l'altro, si è espressa più volte a favore di imprenditori e commercianti, alcuni dei cittadini più colpiti dalla crisi provocata dal Covid.

Nel corso della sua intervista a Rai Radio 1, poi, Crisanti ha messo dei paletti anche su un eventuale ritorno alle urne. Il virologo infatti ha dichiarato che andare al voto sarebbe "un azzardo". E parlando degli Stati Uniti, dove si è votato il 3 novembre, Crisanti ha aggiunto: "L'America lo ha pagato caro il voto, c'è stata un'impennata di contagi paurosa“. Insomma divieto assoluto di fare qualsiasi cosa prima che i vaccini producano effetti nella lotta al Covid.

