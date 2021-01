L'aria che tira, "allora mi arrendo". Massimo Galli, il gesto di stizza quando lo interrompe Myrta Merlino

28 gennaio 2021 a

a

a

"Tutti i cittadini devono occuparsi di politica". Massimo Galli, virologo star che imperversa in tv da un anno, contraddice Myrta Merlino che intervistandolo a L'aria che tira introduce la domanda così: "Lei giustamente non si occupa di politica...". Sbagliato, perché l'infettivologo dell'ospedale Sacco parte in quarta: "Questa politica che mi ricorda molto, in peggio, addirittura la Prima repbblica non mi appassiona, no... Mi scoccia molto più che appassionarmi", dice il professore visibilmente sulle spine seduto sulla poltrona del suo studio.

"Sì però sono in piedi dalle 6 di stamattina". Massimo Galli, clamoroso raptus dalla Berlinguer: crisi di nervi per colpa di Renzi

Il riferimento non detto è al governo di Conte e Speranza, alle incertezze drammatiche sulle misure anti-Covid e sulla campagna dei vaccini, ma pure a chi ha aperto la crisi di governo congelando l'emergenza, Matteo Renzi. O, perché no, rappresentanti dell'opposizione come Matteo Salvini e Giorgia Meloni di cui ha spesso criticato nei mesi scorsi frasi e gesti.

La Merlino gli chiede del vaccino AstraZeneca e dei ritardi e Galli infierisce: "Non era difficile essere profeti, non dico di sventura ma di difficoltà, quando si parlava questa estate dei vaccini". "Professore sono mortificata ma c'ho la pattuglia dei responsabili che sta parlando al Quirinale, il senatore Merlo, devo un attimo ascoltarlo", lo interrompe la Merlino per dare spazio alle consultazioni. "Davanti ai responsabili mi arrendo", risponde sarcastico Galli. E si torna al punto iniziale.

"Mi colpisce la sua incapacità". Massimo Galli si candida con premier Conte: massacro per Renzi dalla Gruber

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.