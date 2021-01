Otto e mezzo, "non credo affatto a un Conte Ter". Sallusti gela Lilli Gruber: "Qual è il vero problema"

29 gennaio 2021 a

"Non sono per nulla sicuro che ci sarà un Conte Ter". Alessandro Sallusti gela Lilli Gruber, che punta tutto sulla conferma di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. A consultazioni finite, e con incarico esplorativo che il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il direttore del Giornale in collegamento con Otto e mezzo su La7 centra il punto.

"Ora bisognerà verificare se ci sono abbastanza poltrone per tutti. Oggi tutti i partiti della vecchia maggioranza sono andati da Mattarella a dire che si può andare avanti come prima, addirittura i 5 Stelle hanno fatto cadere la pregiudiziale su Renzi. Il problema non è politico, è un altro. Se ce lo spiegano... Ma quando è un problema è inspiegabile vuol dire che non dico indicibile ma sicuramente è imbarazzante".

"Che cosa è imbarazzante dire?", chiede la Gruber. E Sallusti trascina giù dal pero Lilli e Antonio Padellaro del Fatto quotidiano, ospite in studio: "Parliamo di poltrone. Renzi vuole l'economia, quell'altro il ministero della scuola. Quando scatta la crisi di governo e il rimpasto, partono tutti gli appetiti, c'è da rispartire tutto il potere e la partita sarà lì, perché a sentire loro i problemi politici non ci sono più. Quindi quattro giorni per verificare cosa?".

