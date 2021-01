Maurizio Gasparri ed Enrico Borghi, lite sulle consultazioni: "Meloni, Salvini e Tajani...", "Ignoto analfabeta"

30 gennaio 2021 a

Una rissa quasi sfiorata. Anche se via social. Su Twitter gli utenti hanno assistito a un botta e risposta al vetriolo tra Enrico Borghi e Maurizio Gasparri. Il primo, deputato del Pd, ha attaccato il centrodestra. "Meloni ha dettato. Salvini ha letto. Tajani ha guardato", un commento in riferimento alle consultazioni. In particolare a quanto riferito da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia subito usciti dall'incontro con Sergio Mattarella. Lo stesso in cui i partiti sono stati chiamati a fare il punto della situazione sulla crisi di governo.

Non si è fatta attendere la risposta. Questa arrivata dal senatore di Forza Italia: "E Borghi, ignoto analfabeta, avrà chi scrive a suo nome, vista la mancanza di istruzione". Finita qui? Neanche per sogno. Ecco che il dem è tornato a rincarare la dose: "Detto da lei, noto intellettuale, è un complimento". E ancora Gasparri: "Le darei lezioni di cultura generale, ma sarebbe tempo sprecato. Si faccia coraggio".

Infine a chiuderla è Borghi che se ne esce così: "Il coraggio mi è stato trasmesso dai miei zii, l’uno capo del Cln in Ossola nel 1944 e l’altro tenente della Divisione Partigiana Valdossola. Non si preoccupi per me". Ennesimo e gratuito moralismo della sinistra.

