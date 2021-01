Assalto al Congresso, Maurizio Gasparri contro il Tg1 e la Rai: "Un clamoroso buco"

07 gennaio 2021 a

Una mancanza che costa caro alla Rai. Il Tg1 non ha infatti mandato in onda l'assalto al Congresso statunitense, bucando la notizia. Un fatto grave che costringe Maurizio Gasparri a presentare un'interrogazione alla Commissione di Vigilanza Rai. "Con una interrogazione in Commissione di vigilanza Rai ho chiesto perché il Tg1 nella serata del 6 gennaio non abbia mandato in onda un'edizione straordinaria per informare sul drammatico assedio al Congresso americano", ha premesso. Salvo poi puntare il dito contro i vertici di Viale Mazzini: "A evitare alla Rai il clamoroso buco causato dalla principale testata del servizio pubblico - è l'accusa ancora più pesante del senatore di Forza Italia - ha provveduto il Tg2 che ha prolungato l’edizione di Tg2 Post".

Non manca poi la frecciatina politica: "La principale testata Rai, con il Tg1 sempre pronto a interrompere i programmi quando c’è da dare la linea a Conte con i suoi confusi Dpcm, aveva il dovere di disporre una immediata edizione straordinaria".

