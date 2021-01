Corrado Augias truffato senza accorgersene, il web si scatena: "Figuraccia epica"

31 gennaio 2021 a

Una gaffe con ben pochi precedenti. Corrado Augias è scivolato senza neanche accorgersene. Lo scrittore e giornalista ha risposta a una lettrice di Repubblica raccontando una vicenda del tutto personale. Una sorta di richiesta da parte dell'Enel. Peccato però che quella richiesta fosse una vera e propria truffa.

“Con la bella pubblicità che fa, così moderna, dinamica, apparentemente amichevole - denunciava Augias -, l’Enel non ha una persona in grado di scrivere un messaggio in un italiano comprensibile? Né un tecnico capace di organizzare una finestra di dialogo?”. A corredo la lettera, a suo dire, ricevuta via mail dalla società elettrica con all'interno la richiesta di rimborso di 90 euro circa: "ENEL - si tratta di un ultimo sollecito si dispone di un rimborso incompiuto il rimborso di 92,72 € ancora valido fino al 28/01/2021”.

Svelato l'inganno. La lettera, o meglio la figuraccia, ha fatto il giro della Rete. Augias è infatti caduto nel phishing. Ossia nel tentativo di rubare, grazie a un link esterno, i dati personali dell'utente e password. Una frode a cielo aperto di cui il giornalista non si era accorto. Ben più attenti invece gli utenti del web che, in men che non si dica, si sono scatenati. “Epica! Peraltro temo per lui che gli abbiano trasmesso qualche bel virus” commentano. E ancora: "Cronaca di un phishing evitato per un soffio. Qualcuno chiami Corrado Augias e glielo dica però".

