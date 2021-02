Maria Giovanna Maglie, uragano contro Roberto Fico: "Ma davvero lo fa adesso? Faccia di...", la farsa del grillino

01 febbraio 2021 a

Mentre arrivano indiscrezioni secondo cui il “mediatore” Roberto Fico non sarebbe fisicamente presente al tavolo di confronto tra i partiti che dovrebbero formare nuovamente la maggioranza giallorossa a sostegno di Giuseppe Conte, Maria Giovanna Maglie non risparmia critiche feroci ai protagonisti in campo. “Ho capito bene? Un bel tavolo di programma con la terza carica istituzionale del Paese, con le stesse forze politiche che non sono d’accordo su niente, dopo un mese di crisi? Voi come dite facce di tolla?”, ha scritto la giornalista in un tweet che ha subito riscosso molto successo.

E non poteva essere altrimenti, dato che sono in tanti a pensarla come lei: queste consultazioni stanno assumendo sempre più le proporzioni di una farsa in piena regola. Il Paese è bloccato nel bel mezzo di un’epidemia e di una campagna di vaccinazione che ha già di per sé tanti problemi, senza la crisi economica e sociale sempre più accentuata, e intanto i giallorossi continuano a sprecare tempo prezioso in discussioni e trattative che sembrano non finire mai.

A riguardo la Maglie era stata molto severa nel giudizio già un paio di sere fa, quando è stata ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4: “Noi abbiamo assistito a uno spettacolo incredibile in questi giorni. Sergio Mattarella ha dato un mandato esplorativo per sentire la possibilità di convergenza degli stessi partiti che per 60 giorni hanno dato lo spettacolo che hanno dato. Non è soltanto Matteo Renzi il responsabile di questa situazione, lui ha giocato un po’ a fare il distruttore, ma all’interno degli altri due partiti non c’è stato accordo praticamente su nulla”. Tra l’altro sia il Pd che il M5s sono di fatto senza leader, dato che Crimi è soltanto un garante e Zingaretti è… Zingaretti. “Ma perché questa ostinazione?”, si è chiesta la Maglie: “Perché non andare a votare come sta facendo mezzo mondo nonostante la pandemia?”.

