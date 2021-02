Otto e mezzo, "lo sento e mi viene il morbillo". Lilli Gruber senza precedenti: la battuta umiliante contro Renzi

02 febbraio 2021 a

"Ogni volta che sento la parola 'bicamerale' mi viene il morbillo...". Lilli Gruber a Otto e mezzo parla di crisi e ovviamente picchia duro su Matteo Renzi e Italia Viva, coadiuvata dal suo ospite quasi fisso Andrea Scanzi: "Anche peggio del morbillo - sorride il prezzemolino del Fatto quotidiano -. Sì, è una delle grandi idee che ha avuto Ettore Rosato, quello che ci ha regalato questa grande legge elettorale. A me ricorda molto Massimo D'Alema, un politico che amavo tantissimo a 22 anni che andò a sfracellarsi sulla bicamerale. D'Alema è lui sì uno che ha talento, non Renzi, e infatti su Renzi D'Alema c'ha sempre visto giusto".

La serata è gravida di carezze per l'ex premier di Rignano: "L'idea della bicamerale da dare come presidenza al centrodestra, è un'idea che in precedenza è stata perorata da Renato Brunetta e Guido Crosetto - sottolinea ancora Scanzi -, questo per dare l'idea di quanto sia di centrosinistra Renzi. Peraltro io lo vedrei bene alla guida di Forza Italia dopo Silvio Berlusconi, non sono né cattivo né ironico, per me potrebbe pure fare bene. Prima lo fa e prima il centrosinistra riuscirà a muoversi senza questa zavorra politica".

La regia non inquadra la Gruber, ma la immaginiamo percorsa da un brivido di gioia e soddisfazione ad ascoltare queste parole. Ma cosa guida Renzi in queste "provocazioni"? La risposta in tasca ce l'ha ovviamente il collega di Marco Travaglio: "Per me ha una specie di abbecedario, su cui è segnato tutto quello che fa arrabbiare Giuseppe Conte, Pd e Movimento 5 Stelle. Adesso tira fuori la bicamerale, poi tira fuori il ponte sullo Stretto, poi il Mes".

"È vero - conclude Scanzi - che se Renzi accetta Conte premier un po' ha perso, ma io ho l'impressione che stia portando a spasso Pd e 5 Stelle alzando sempre di più la posta perché sa che non sono così granitici nella difesa di Conte e perché sa che se insiste, una buona fetta di Pd e Movimento sarebbe disposta a governare con un altro presidente del Consiglio".

