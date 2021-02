Massimo Cacciari a ruota libera: "Renzi non riesce a far fuori Conte. Zingaretti? Non ha realizzato nulla"

02 febbraio 2021 a

a

a

Per Massimo Cacciari c'è solo uno scenario come conseguenza di questa crisi: il Conte ter. Il filosofo, nonostante ammetta che "le elezioni sarebbero la soluzione più giusta", crede che un terzo esecutivo a guida Giuseppe Conte sia il "meno peggio". Presto spiegato il motivo: "In una situazione del genere Sergio Mattarella non scioglierà mai le camere. Se non riusciranno a fare il governo, Mattarella farà come Napolitano nel 2011, prenderà Mario Draghi e lo costringerà a fare il Presidente del Consiglio. Draghi può venire soltanto se siamo sull’orlo del baratro. Per questo io spero nel Conte ter".

"Megalomane scatenato, fantasia suicida": che fine orribile farà Matteo Renzi, agghiacciante profezia di Cacciari

Ma ai microfoni di Radio Cusano Campus non lesina comunque critiche all'esecutivo giallorosso reo di essere stato "aggrappato al Covid, altrimenti sarebbero andati a casa un anno fa". Per non parlare poi delle consultazioni: "È una situazione - prosegue l'ex sindaco di Venezia - che ha dell’incredibile. Bisognerebbe che anche le forze politiche lo riconoscessero e spiegassero alla gente dove stanno le difficoltà. Che discutano dei programmi e delle differenze dopo un anno e mezzo che stanno insieme ha dell’incredibile. Detto questo, tutto è molto spiegabile".

"Renzi al Papeete, una sceneggiata politicistica". Cacciari spietato: poche parole per fare a pezzi il rottamatore

Dito puntato ancora una volta contro Matteo Renzi. L'obiettivo, e non è una novità, del leader di Italia Viva è quello di far fuori il premier. "Non mi pare però riesca a farlo fuori", ne è convinto Cacciari, "così come Conte non riesce a far fuori Renzi, quindi è probabile che si finisca come si è partiti, senza peraltro decidere nulla". Infine l'attacco a Nicola Zingaretti: "Qui si tratta di resti di partiti che cercano un proprio straccetto di identità senza riuscirci. Speravo che Zingaretti mettesse mano a questa situazione, ma è stato travolto dalla crisi dell’estate del 2019 e poi dal covid. Forse l’intenzione buona l’aveva, ma non è riuscito a realizzare assolutamente nulla”. Più diretto di così.

"Conte ha i voti, non ha bisogno di alcuna compravendita". Durante la fiducia al Senato, la soffiata di Cacciari: cambia tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.