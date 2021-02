Guido Bertolaso, la promessa: "Lombardia, tutti vaccinati entro giugno". La sfida a Domenico Arcuri

02 febbraio 2021 a

Guido Bertolaso è stato presentato in pompa magna da Attilio Fontana e Letizia Moratti, con quest’ultima che venerdì scorso gli ha chiesto di coordinare la campagna di vaccinazione in Lombardia. L’ex capo della Protezione Civile ha detto sì, come già aveva fatto in precedenza sia con la stessa Lombardia che con le Marche, che durante la prima ondata avevano avuto bisogno della sua consulenza e della sua esperienza. A 70 anni Bertolaso ha ancora voglia di mettersi al servizio della comunità, la nuova sfida sembra esaltarlo particolarmente.

“Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile”, sono state le sue prime parole da nuovo consulente. “Non voglio soldi - ha precisato subito - faccio il volontario e mi sono abbassato lo stipendio: da un euro a zero. Questa sarà la più importante operazione di Protezione Civile mai realizzata in Italia”. L’ufficialità della nomina è arrivata nella giornata di oggi, martedì 2 febbraio, ma Bertolaso era già a Milano da ieri per incontrare i vertici della Regione. Quest’ultima punta forte su di lui per coordinare una fase molto delicata della campagna di vaccinazione e per lasciarsi alle spalle tutte le critiche degli ultimi mesi.

Il Pirellone, infatti, all’inizio di gennaio ha dovuto difendersi dagli attacchi per i ritardi nelle somministrazioni a medici, infermieri e anziani nelle Rsa rispetto ad altre regioni. La fase 2 si preannuncia ancora più complessa, dato che andranno protetti gli over 80, i 70-79enni e le persone fragili: per questo è stato scelto Bertolaso, che già è al lavoro per organizzare il tutto e recuperare il tempo perso. Se altrove, come nel Lazio, sono infatti già partite le prenotazioni per i grandi anziani, in Lombardia i dettagli del piano sono appena stati presentati dall’assessore Moratti: ora toccherà a Bertolaso mettere in azione tale progetto.

