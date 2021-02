L'aria che tira, "ma che ci fa lei nel M5s?". Myrta Merlino e il deputato grillino: 5 stelle spappolati, grosso imbarazzo

04 febbraio 2021 a

"Ma che ci fa lei nel Movimento 5 Stelle?". Myrta Merlino con la solita arguzia mette alla berlina l'M5s. La sponda gliela offre, involontariamente, il deputato grillino Giorgio Trizzino, in collegamento con L'aria che tira su La7 da Palermo.

"Ci siamo accorti con Verderami che nel governo Ciampi c'era ministro Spaventa, l'uomo che voi volevate all'economia, a volte ritornano", lo stuzzica la Merlino sul versante tecnici e dintorni. "Io ho conosciuto Ciampi, persona incredibilmente umile e umana, mi offrì un caffè, il non prendo caffè ma fui obbligato a prenderlo. Parlavamo di medicina, di sanità. Io vorrei che fosse questa la configurazione del nostro Paese, che puntasse su questo tipo di qualità. E credo che i presupposti ci sono, ieri il presidente incaricato ha utilizzato due termini: unità e responsabilità".

"Questa parola è stata un po' bistrattata, ma possiamo sempre recuperarla", ironizza la Merlino. "Io credo che il lavoro di Draghi sarebbe molto facilitato se seguissimo queste due parole". "Scusi - lo rintuzza con gli occhi sgranati Myrta - io ancora mi chiedo cosa ci fa Trizzino nei 5 Stelle, è un uomo saggio, delle istituzioni. Non mi è chiaro cosa ci fa lei con l'antipolitica, io l'ho conosciuto agli inizi e là in mezzo era proprio una roba diversa". Trizzino non replica, trincerandosi però in un sorriso inequivocabile.

Il deputato grillino però regala un pensiero a Giuseppe Conte: "Immagino cosa stia provando. Ciascuno di noi ha ricevuto dei tradimenti, nella sua esistenza. Immagino che stia vivendo una condizione di incredulità, consapevole di aver fatto il meglio che poteva per il nostro Paese e tutto ci saremmo potuti aspettare tranne che questa fine".

