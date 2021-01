L'Aria Che Tira, Myrta Merlino e Maria Teresa Meli deridono Toninelli: "Parlava lui?", "La dice lunga..."

29 gennaio 2021 a

Al nome di Danilo Toninelli si è alzata una grassa risata. In studio a L'Aria Che Tira Myrta Merlino ha nominato il grillino re delle gaffe e tutti, conduttrice compresa, si sono lasciati andare. "L'altro giorno - ha spiegato la Merlino - Toninelli mi ha detto che per noi c'è solo Conte perché per noi è l'Elevato". Immediata la reazione di Maria Teresa Meli che ha esordito con un "ma chi te l'ha detto? Sì Toninelli". "È un esponente importante dei Cinque Stelle", ha proseguito la conduttrice di La7 in preda alle risate. Finita qui? Neanche per sogno. La firma del Corriere ha sottolineato come il fatto che l'ex ministro sia importante nel Movimento "la dice lunga". Finito il siparietto, si torna alla politica. Anche in questo caso la Meli non ha risparmiato critiche alla creatura di Beppe Grillo: "I grillini non hanno mai le idee chiare, sono divisi".

E ancora: "La storia che Conte sia l'unico punto di equilibrio è vera soltanto in parte, alla fine della festa i grillini si bevono qualsiasi cosa pur di non andare a casa". Perché? Presto spiegato: "I pentastellati non andrebbero neanche nei loro posti di lavoro, perché non li posseggono". Ma la Meli non ha lesinato critiche neppure ai loro alleati di governo: i dem. "Se Mattarella desse un incarico a Conte - ha continuato - allora Renzi avrebbe dei problemi a dire no. Il Pd come al solito non è mai unito, c'è una parte trattativista sta lavorando perché non si scivoli verso le elezioni, un'altra parte è attirata dalle elezioni".

Una cosa è certa: "Renzi sarà contento di un mandato esplorativo perché lo userà per mettere definitivamente fuori gioco Conte". A proposito del premier, la giornalista non ha preso bene la telefonata al leader di Italia Viva nel giorno delle consultazioni: "Palesemente inutile e fastidiosa". La Meli non si è risparmiata con niente e con nessuno.

