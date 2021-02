PiazzaPulita, la denuncia di Pierpaolo Sileri: "Il collega che mi ha dato del mongoloide"

05 febbraio 2021 a

Un racconto inquietante, quello di Pierpaolo Sileri a PizzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. Il grillino e viceministro della Salute, infatti, racconta dell'orrore subito dopo un'altra comparsata in televisione. Un orrore composto da insulti e minacce di morte, denunciato dal grillino sui social. Il tutto per alcune prese di posizione su coronavirus, vaccini e dintorni. Insomma, vietato dire quel che si pensa. Ma a rendere ancor più grave la vicenda, il fatto che le minacce siano arrivate anche da parte di un collega.

Interpellato da Formigli, Sileri spiega: "Qualcuno ha fatto dei commenti strani. Qualche altro collega ha fatto di peggio - rimarca -. Uno, credo sia un fisiatra, mi ha dato del mongoloide. Puoi dirmi tutto ma non puoi usare una parola del genere, ci sono persone che soffrono e famiglie con disabilità. Un professionista sanitario che usa parole del genere fa semplicemente schifo e non è degno della professione sanitaria", picchia durissimo Sileri.

In un altro segmento della trasmissione, Sileri ha detto la sua sui contratti fatti dall'Italia sui vaccini. Contratti difesi dal viceministro, che ha spiegato: "I contratti sono stati fatti bene e a livello europeo. È stato però sbagliato non renderli pubblici, questo ha alimentato dietrologie e quant'altro. Era prevedibile che ci sarebbero stati problemi di produzione, chi lavora nell'ambiente sa che in questi ambiti può esserci sempre qualcosa che non funziona", conclude Sileri.

