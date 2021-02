Lele Mora seppellisce Rocco Casalino: "Ormai è schedato, sarà molto difficile". Perché il portavoce è finito

05 febbraio 2021 a

Lele Mora un fiume in piena. Quando si parla di Rocco Casalino l'ex agente dei vip non si risparmia: "Il consiglio che gli darei è quello di fare un bagno di umiltà. È andato oltre al suo ruolo di portavoce e forse, visto che era abituato alle telecamere, ha pensato che fosse un Grande Fratello politico. Ma se fai politica devi rispettare i ruoli che ti hanno assegnato, soprattutto se sono molto importanti''. Mora racconta all'Adnkronos il più grande errore commesso dal capo ufficio stampa del premier uscente. Quale? Presto detto: "Allora il Gf dava grande popolarità a tutti, le luci della ribalta e le telecamere attirano molto, forse per questo ha commesso degli errori".

L'accusa dunque è quella di aver "peccato di esuberanza, di protagonismo e non ha capito che se sei l'ufficio stampa e il portavoce del presidente del Consiglio devi dare solo delle notizie meritocratiche sul ruolo che tu hai". Poi la frecciata a Giuseppe Conte: "Non è una 'primadonna' ma un Primo ministro!". Il sospetto di Mora è che Casalino volesse essere visto da tutti. Motivo questo che l'avrebbe spinto ad apparire a fianco dell'ex presidente del Consiglio sempre e comunque.

"Sia chiaro, Rocco è una persona molto intelligente e preparata - spiega ancora questa volta usando parole più morbide - è un ingegnere, quello che lui si è costruito in politica l'ha fatto da solo, senza che nessuno lo appoggiasse. Viene dalla Puglia, è un bravo ragazzo, ha solo peccato di leggerezza". Ora come ora per l'ex agente Casalino avrà grandi difficoltà: "Sarà molto difficile ricostruirsi un'immagine perché sarà sempre schedato come uno pieno di sé, un marchio difficile da togliersi". Diverso invece il parere di Marina La Rosa. Da sempre amica dell'ex capo comunicazione di Palazzo Chigi, l'attrice punta il dito contro chi lo accusa: "È tutta invidia", ha commentato correndo in aiuto di Casalino.

