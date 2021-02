Matteo Renzi, altra gaffe in inglese: "Draghi? The....", l'intervistatrice non capisce e gli ride in faccia

06 febbraio 2021 a

a

a

“The bast, bast, bast": in un inglese un po’ maccheronico Matteo Renzi ha cercato di comunicare all’emittente statunitense Cnbc tutto il suo entusiasmo per Mario Draghi, che definisce appunto il migliore (the best). “Sono contento perché oggi l’Italia è in buone mani. Draghi è una persona speciale. È stato presidente della Banca d’Italia e della Banca centrale europea”, dice il leader di Italia viva in collegamento con una giornalista della Cnbc.

"Sapete cos'è Berlusconi?". Travaglio fuori controllo dalla Gruber: mani a megafono, l'insulto a pieni polmoni | Video

Renzi, poi, ha parlato del suo ipotetico piano per fare fuori il premier dimissionario Giuseppe Conte: “Molti hanno pensato che la mia non fosse una buona strategia quando ho aperto una crisi politica durante la pandemia. Ma io penso che proprio durante questa pandemia l’Italia abbia avuto l’opportunità di cambiare tutto e Mario Draghi è probabilmente il migliore premier in questo momento. Sono sicuro che l’Italia adesso abbia un sogno e quel sogno è nelle mani di Mario Draghi".

"Ti passo sopra senza problemi". Conte umiliato al telefono: la conversazione rubata con Draghi | Video

Ed è proprio parlando dell’ex numero uno della Bce che il senatore di Rignano si è abbandonato all’entusiasmo, pronunciando per tre volte “the best”. Il modo in cui l’ex premier ha pronunciato queste parole ha scatenato l’ironia dei social, ma soprattutto ha fatto sorridere la giornalista che lo ha intervistato. Nel video, infatti, sembra quasi che provi a trattenersi per non ridere. Tra l'altro non è la prima volta che il leader di Italia Viva entra nel mirino social per il suo accento inglese. Un'altra sua intervista, infatti, è diventata virale: quella del 2016 alla Bbc, in cui dice: "First reaction, shock".

"Pastrocchio inenarrabile". Lega, Pd e M5s insieme per Draghi? Fucilata Draghi: chi verrà spazzato via per primo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.