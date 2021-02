Matteo Bassetti, le parole che scatenano il panico: "Quando ti chiama uno come Mario Draghi..."

11 febbraio 2021 a

Secondo le ultime indiscrezioni domani, venerdì 12 febbraio, Mario Draghi dovrebbe salire al Quirinale da Sergio Mattarella e presentare la sua lista di ministri, insomma la squadra del nuovo governo. E in questi ultimi giorni sono filtrate molte indiscrezioni sulla possibile partecipazione di virologi, magari dirottati al ministero della Salute, anche se l'ipotesi più probabile sembra quella della conferma di Roberto Speranza. Tra i nomi spuntati nel corso di questa settimana, anche quelli dell'immunologa Viola e della Capua.

E a poche ore dalla lista ufficiale dei ministri, ecco le parole di uno dei virologi più noti, seguiti e apprezzati: Massimo Bassetti. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, il virologo del San Martino di Genova è sembrato in un qualche modo auto-candidarsi. Come vedrebbe Andrea Crisanti o Ilaria Capua a fare il ministro della Salute?, gli è stato chiesto. E lui: "Mi faccia un'altra domanda". E se glielo chiedessero, lei lo farebbe il ministro: "Quando ti chiama uno come Mario Draghi non si può mai dire di no". E fu subito panico: Bassetti ha ricevuto una telefonata dal premier incaricato? A rispondere il diretto interessato: "... ma non ho ricevuto nessuna chiamata da Draghi". Insomma, niente Bassetti ministro.

Nel corso del suo intervento, Bassetti ha detto la sua anche sulla riapertura delle piste da sci: "Non mi sembrano un grande problema, al limite bisogna fare attenzione alle file per gli skilift e le baite. Si dovrebbero limitare gli accessi, acquistando ad esempio i biglietti online per avere numeri certi". Dunque, sulla riapertura delle regioni: "La riapertura delle regioni mantenendo le misure che abbiamo, non mi sembrano un grande problema. Fortunatamente ogni giorno da noi stiamo assistendo ad una lenta discesa nei contagi", ha concluso Matteo Bassetti.

