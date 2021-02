Veronica Gentili, gli sconcertanti commenti sul giuramento: "Niente blu elettrico", "Se fosse un reality...". Ma che dice?

13 febbraio 2021 a

Tra i "trombati" da Mario Draghi c'è Teresa Bellanova, la renziana ed ex ministro dell'Agricoltura, che con le sue dimissioni (in tandem con quelle di Elena Bonetti) ordinate da Matteo Renzi, di fatto, ha aperto la crisi di governo che ha portato alla caduta di Giuseppe Conte e all'ascesa dell'ex governatore della Bce. Bellanova "trombata" perché in questo governo non c'è. Italia Viva avrebbe spinto per riaverla all'Agricoltura, ma contro di lei - o meglio, contro Renzi - sarebbero piovuti i veti incrociati di M5s e Pd, almeno stando a quanto riferiscono retroscena di stampa.

E a rievocare la Bellanova ci pensa Veronica Gentili, giornalista del Fatto Quotidiano e di Rete 4. Già, perché al tempo del suo giuramento come ministro dell'Agricoltura, la Bellanova si presentò con un vistoso abito blu elettrico (proprio come anni prima fece Maria Elena Boschi), un abito blu elettrico che fece parecchio discutere, suscitò molte ironie e scatenò altrettante polemiche. Dunque, su Twitter, ecco piovere il commento di Veronica Gentili: "Stavolta nessuno vestito di blu elettrico. Almeno questa tornata di battute e polemiche ce la siamo risparmiata". Insomma, una battuta nemmeno troppo riuscita, dato che per stigmatizzare chi aveva preso per i fondelli la Bellanova ha deciso di tornare a parlare di quell'argomento. Ma tant'è.

Dunque, a stretto giro di posta, Veronica Gentili si è prodotta in un secondo cinguettio piuttosto indecifrabile: "Fosse un reality lo spettacolo sarebbe assicurato", ha twittato riferendosi ai componenti del governo. Ma francamente si stenta a capire perché debba essere un reality. Insomma, Veronica Gentili aveva voglia di dire la sua, ad ogni costo.

