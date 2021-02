Alessandro Sallusti, siluro contro Paolo Del Debbio: "Preferisco Formigli. Lo sanno anche i colleghi: a Dritto e Rovescio..."

14 febbraio 2021 a

Un siluro a sorpresa, quello sganciato da Alessandro Sallusti nei confronti di Paolo Del Debbio: lui preferisce Corrado Formigli. Il palcoscenico per le confessioni è Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio in onda su Rai 3, dove Sallusti, ospite in collegamento al pari di Formigli, disquisiva di talk-show politici. "Parlo da ospite, vado più volentieri da Formigli che non a Dritto e Rovescio. Il format di Rete 4 ha scalato in maniera veloce gli ascolti, però non mi trovo a mio particolare agio. Lo sanno anche i colleghi", ha candidamente confessato Sallusti.

Insomma, secondo il direttore de Il Giornale, meglio PiazzaPulita de La7 che Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4. Meglio da un punto di vista dell'ospite, quale lui è. "A Rete 4 sono partiti dopo, pagano il gap – prosegue il giornalista – in tv ci vuole tempo per affermare un format. Dritto e Rovescio e Piazzapulita sono due concetti diversi di televisione. Da Del Debbio ci sono troppi ospiti, non riesci a concentrarti. Da Corrado riesci a concentrarti come ospite", aggiunge Sallusti.

Epprò, il direttore muove una critica anche a Formigli: "Mentre lui è sinceramente interessato a capire e a tirar fuori il meglio dagli ospiti che hanno la sua stessa visione culturale, nel caso degli ospiti di una cultura diversa, quando vai – e io vado sempre volentieri perché la qualità è molto alta – hai sempre l’impressione di essere una sorta di foglia di fico", ha rimarcato Sallusti. Già, PiazzaPulita è notoriamente (e lecitamente, per carità) un programma a senso unico.

Infine, a parlare è lo stesso Formigli, che dice la sua sulla competizione del giovedì sera: "È stimolante, a Rete 4 sono stati bravi a costruire una rete dell’informazione, ma hanno un pubblico e una impostazione diversa. La sfida ci stimola a migliorare, ma credo che anche noi stimoliamo loro a migliorarsi. Segnalo che quest’anno Dritto e rovescio ci ha sempre battuto, tranne le ultime due volte. L’ultima volta lo abbiamo battuto noi, questa volta abbiamo pareggiato. Del Debbio è molto bravo, viva la competizione", conclude Corrado Formigli.

