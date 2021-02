Walter Ricciardi, quando "mister lockdown" con Mario Merola faceva questa roba: con chi abbiamo a che fare

15 febbraio 2021 a

a

a

Il nome di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, è sulla bocca di tutti dopo le sue dichiarazioni sulla necessità di tornare a un lockdown generale in Italia. Ricciardi, che insegna Igiene e Medicina Preventiva ed è anche vicepreside della Facoltà di Medicina della Cattolica, è un personaggio di primo piano, che tutti abbiamo imparato a conoscere dopo l'esplosione del contagio da Covid nel nostro Paese. Qualcuno, però, potrebbe già averlo visto da qualche altra parte.

"Lo faccio a livello internazionale". Roba da matti, Ricciardi minaccia il lockdown e fa pure l'offeso: "Dimissioni?"

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, infatti, Walter Ricciardi tentò la carriera di attore, recitando accanto a personaggi importanti, come Mario Merola. Tutto inizia quando viene scelto, a nove anni, per partecipare al programma I ragazzi di padre Tobia. Poi, quasi dieci anni dopo, il salto di qualità: l'attuale consulente di Speranza viene chiamato per una parte nel film L'ultimo guappo, che vedeva tra i protagonisti proprio Merola. Tra gli altri prestigiosi partner di scena, come ricorda il Giornale, ci sono stati anche Stefania Sandrelli, Alida Valli, Giuliana De Sio, Michele Placido e Maria Schneider.

A 20 anni, poi, Ricciardi ha dovuto fare una scelta. E ha quindi deciso di abbandonare il cinema per dedicarsi alla scienza. "C’è stato un momento in cui mi sono detto: quasi quasi vado avanti e faccio l’attore", ha spiegato qualche tempo fa in un'intervista a La Repubblica. A spingerlo verso il mondo della medicina fu uno sciopero: "Studiavo a Napoli ma vivevo a Roma mantenendomi con il doppiaggio. Ci fu lo sciopero dei doppiatori che volevano giustamente essere citati nei titoli. Durò alcuni mesi e io finii tutti i soldi. Così decisi di fare il medico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.