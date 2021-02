Massimo Galli beccato così da Claudio Borghi, la foto che imbarazza: "Fortunatamente porta bene la mascherina"

16 febbraio 2021 a

"Mannaggia le varianti... fortunatamente GALLI la mascherina la porta bene come da foto...". Questo l'ironico tweet di Claudio Borghi nei confronti dell'infettivologo Massimo Galli. Tutto nasce dalle esternazioni di Galli sul coronavirus: "Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serve un lockdown. Non possiamo metterci a un tavolo e fare una trattativa politica o sindacale con il virus", l'allarme lanciato dal primario dell'ospedale Sacco di Milano.

"Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire tutto quello che si può aprire. Però guardi caso io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri. Questa è la realtà attorno alla quale è inutile fare ricami, ha spiegato Galli intervenendo a 'Mattino 5' sul pericolo varianti di Sars-CoV-2.

"Le avvisaglie vengono guardando semplicemente un pochino al di là del nostro naso vedendo che cosa è successo e sta succedendo negli altri Paesi europei, e considerando che ci sono queste nuove varianti, piaccia o no. Le varianti non ce le siamo inventate noi. Le varianti ci sono e sono maggiormente contagiose, quindi vuol dire che hanno maggiore facilità a diffondersi in determinate condizioni che non sono situazioni da ritenersi sicure. Questo è molto spiacevole, ma è un dato di fatto". Parole rilanciate sul suo profilo twitter da Borghi che però ha voluto ironizzare sulla foto di Galli con la mascherina abbassata. Chi è senza peccato...

