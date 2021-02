Silvio Berlusconi e le due hostess: "Potete abbassare la mascherina? Una volta io me le..."

19 febbraio 2021 a

Silvio Berlusconi ha dato spettacolo come ai vecchi tempi durante un evento con lo sponsor del Monza. Il club sta andando forte anche in Serie B, tanto che il presidente e l’ad Adriano Galliani sono soddisfatti della squadra allenata da Brocchi, che è decisamente in corsa per la promozione nella massima serie. A margine dell’evento Berlusconi ha dato vita a un siparietto molto curioso con due hostess, alle quali ha chiesto di abbassarsi un attimo la mascherina in modo tale che le potesse ammirare.

Le due ragazze non hanno nascosto un po’ di imbarazzo ma hanno acconsentito alla richiesta del Cav, che secondo alcuni avrebbe detto “ora mi chiedono le foto, ma una volta io me le…”. Solito irresistibile Berlusconi, che dopo l’esperienza con il Covid e il ricovero in ospedale della scorsa estate è apparso un po’ debilitato nelle sempre più rare uscite pubbliche.

Pochi giorni fa, in occasione dell’incontro con Mario Draghi, l’ex premier è arrivato zoppicando e nella successiva conferenza stampa è apparso un po’ fuori forma: cose normali, soprattutto in relazione all’età e i problemi di salute di cui è stato vittima negli ultimi tempi. All’evento di presentazione del nuovo sponsor del Monza il Cav è però apparso in condizioni migliori e con la solita voglia di dare spettacolo, come quando ha dichiarato che ama talmente tanto Milano “che a volte tifo pure per l’Inter”.

