Giorgia Meloni, colpaccio in Rai: indiscrezioni sull'ospitata senza precedenti. È tutto vero?

Nunzia De Girolamo torna con Ciao Maschio. Il programma di Rai 1 potrebbe vedere, nella puntata del 20 febbraio, un'importante novità. Oltre a diversi ospiti uomini, potrebbe infatti esserci anche Giorgia Meloni. Un'indiscrezione rilanciata dall'Adnkronos, che rappresenta un'eccezione " visto che il programma prevede l’esclusiva presenza, nel parterre, di soli uomini". All'interno della trasmissione infatti ci sarà Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia. E così la De Girolamo potrebbe aver pensato a una sorpresa, magari telefonica.

“Voglio sfatare certi miti”, aveva descritto la conduttrice il suo nuovo talk. Quali? Quelli secondo cui l’uomo non deve chiedere mai, non deve piangere e che si sente intimorito da una donna in carriera che vorrebbe coniugare in maniera perfetta la vita domestica e quella professionale. "Da me - aveva proseguito in un'intervista a Nuovo Tv - gli uomini mostrano le loro fragilità". E ancora: "Vorrei dimostrare che il dialogo e il confronto tra generi è possibile”.

Oltre a Crosetto in studio ci saranno l’attore, regista e produttore Luca Barbareschi e il cantante Francesco Sarcina. Presente, come sempre, Drusilla Foer che darà il suo giudizio su quanto confessato dagli ospiti. Un format, quello di Ciao Maschio, che ha dato subito soddisfazioni. La prima puntata ha infatti registrato l'8,6 per cento di share e 745.000 telespettatori: "Ciao Maschio parte bene - aveva commentato la De Girolamo -. Mi avete inondato di messaggi e commenti per la prima di ‘Ciao Maschio’. Ero molto emozionata, ma voi siete stati davvero fantastici, il vostro affetto mi sorprende ogni giorno di più. Siete stati in tanti a seguirmi, per questo non posso che dirvi ancora grazie".

