Valeria, la bionda candidata alle comunali di Roma. Girano voci clamorose: chi la vuole mettere in lista

Chi è la bionda misteriosa della politica romana? Si chiama Valeria Sibilio e all’apparenza sembrerebbe una delle tante influencer di Instagram, generose nel pubblicare stacchi di cosce e foto di tre quarti. Ma non è così.

Valeria usa la sua estetica come specchietto per le allodole. O, più prosaicamente, per i morti di f***a. Però è solo una patina superficiale. Poi se leggi i suoi post, capisci che è una ragazza che ne sa. Laureata in giurisprudenza, giornalista per il Sole24ore, volontaria della Comunità di Sant’Egidio.

Se non resti freezato sui suoi scatti e hai la curiosità di approfondire le didascalie, è evidente che di affilato non ha solo i tacchi, ma anche la penna. Sibilio è perplessa, quando non critica, verso il governo Draghi. E questo l’avvicina alle posizioni di Fratelli d’Italia. Non a caso dalle parti di Trastevere - lei è di lì - si vocifera di una sua possibile candidatura alle elezioni comunali per il partito di Giorgia Meloni. Ma non è il solo partito che l’ha cercata.

