Striscia la notizia, la frase rubata a "Mario Draghi": "Salvini si sta allargando, si ricordi che i 49 milioni..."

22 febbraio 2021 a

a

a

"Caro Matteo Salvini". A Striscia la notizia mandano in onda la frase rubata al "Mario Draghi", e il leader della Lega avrà atto un salto sul divano (e, immaginiamo, una risata). Nessun caso nel governo, almeno per ora. Le virgolette su "Draghi" sono necessarie perché in realtà si tratta dell'ineffabile Dario Ballantini, storico imitatore del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. E il neo-premier colpisce ancora. Primo pensiero, per il Capitano: "Visto che si sta allargando, le ricordo che l'euro dobbiamo tenercelo. Ma questo non significa che lei debba tenersi i famosi 49 milioni", è la velenosissima battuta del Draghi-Ballantini.

"Lo sbattere dei tacchi di Salvini". A Striscia la frase rubata di "Draghi" con il meloniano Mollicone: sono guai | Video

Si esce poi dallo studio e ci si fa un giro per il centro di Roma, a spasso tra i Palazzi del potere. E ogni politico che viene intercettato, diventa involontario protagonista del Ballantini-show. "Senta - spiega al forzista Simone Baldelli - ho appena scritto un decreto legge, cercate di farvelo bastare per tutto l'anno perché io non sono Conte". "Per fortuna", chiosa il simpatico deputato azzurro. L'agguato a Matteo Colaninno di Italia Viva sfiora invece il gelo: "Volevo ricordarle di dire a quel signore che dice di sapere bene l'inglese (si parla ovviamente di Matteo Renzi), siccome mi sta suggerendo di far fuori Arcuri, ho pronto il provvedimento in inglese: Take you a ride, vatte a fa' n'giro. E strappa un sorriso anche al solitamente imperturbabile ex Pd.



Il Draghi-Ballantini di Striscia la notizia: guarda il servizio integrale

Quindi è il turno di Emilio Carelli, fresco di fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle. "Volevo precisare per quanto riguarda gli spostamenti - sottolinea Draghi -, entrerà in vigore la mia legge: quando passo io, vi dovete scansa' proprio". Gran finale con l'autista, che gli apre la portiera dell'auto: "La ringrazio Gianni, la rassicuro che tra un po' potrà vedere tutti i film al cinema e soprattutto quello che è il mio preferito: Il mio nome è Bond, Eurobond". Al rientro in studio, Ezio Greggio tesse e lodi del collega: "Come sapete Draghi ha vietato le visite a parenti e amici in zona rossa, ma tanto quando c'è il nostro Dario Ballantini ma chi si muove da casa!".

"L'aggressione più violenta mai subita". In onda lo sconvolgente attacco a Brumotti: fin dove si sono spinti gli spacciatori | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.