Cartabianca, Bruno Vespa lo dice in faccia a Rocco Casalino: "Lui e Conte hanno perso la testa"

"Hanno perso la testa entrambi". Bruno Vespa è ospite insieme a Rocco Casalino di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai3, ed espone in modo quasi brutale la causa del fallimento di Giuseppe Conte e del suo portavoce, che ascolta in silenzio e lo sguardo sbarrato.

"Già al Grande Fratello - ricorda con una punta di perfidia il conduttore di Porta a porta - Casalino aveva dimostrato di essere cattivissimo! Arrivati a Palazzo Chigi, lui e Conte hanno perso la testa entrambi, si sono sentiti onnipotenti e lì sono scivolati". Altro che complotti, dunque. Il più classico degli errori di presunzione.

Su questo è d'accordo anche Andrea Scanzi del Fatto quotidiano, in collegamento: "Conte è caduto per il delirio di onnipotenza di Renzi. Ha sottovalutato la sua furbizia, quando ha cominciato a tirare la corda. Lo strappo era definitivo già a inizio dicembre. L’errore di Conte poi è stato andare a cercare col cappello i responsabili". Una strategia che, pare, gli sia stata suggerita con forza da Casalino e dall'altro spin doctor del premier, il direttore del Fatto Marco Travaglio.



L'autodifesa di Rocco? Surreale quando tesse le lodi di Conte, novello Fanfani: "Ha cambiato gli equilibri in Europa, oggi tutti si dicono europeisti. È andato alla tv tedesca a spiegare cos’era il debito condiviso. Credo che l’Italia non possa fare a meno di una persona così". Quasi commovente, invece, quando rivendica gli sforzi personali fatti: "Il mio è stato un percorso di studio e di lavoro prima di arrivare a Palazzo Chigi. La mia partecipazione al Grande Fratello viene tirata fuori sempre con sdegno. A volte dico, come battuta, che se avessi ucciso qualcuno avrei già scontato la pena",

