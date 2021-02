Flavio Briatore, addio a Elisabetta Gregoraci: gira una voce clamorosa sulla sua nuova fiamma, che Miss

26 febbraio 2021 a

Chi aveva sperato in un ritorno di fiamma tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci resterà deluso. L'imprenditore infatti pare aver perso la testa per Valentina Kolesnikova, biondissima, formosa, giovanissima, miss Russia Earth 2018. A lanciare il gossip è il settimanale Diva e donna, che parla di un incontro segreto tra i due a Montecarlo, dove vive Briatore. Insomma, anche se Flavio ed Elisabetta saranno legati a vita per il loro figlio Nathan Falco, non torneranno insieme come coppia. Questo ormai pare evidente a tutti.

Secondo quanto riportato dalla rivista Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova si sarebbe incontrati poco tempo fa nel Principato di Monaco. Lei avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e poi avrebbe pranzato con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci al famoso ristorante Cipriani. Valentina, peraltro, ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della vacanza a Montecarlo ma sempre da sola.

Certamente, non sarà però sfuggito ai fan più attenti un selfie di Valentina in cui si mostra accanto a un'automobile di lusso nella cui didascalia la bella Kolesnikova ha citato la Formula 1. Un chiaro riferimento a Flavio Briatore che per anni è stato team manager del Gran Premio? Chissà. Al momento non ci sono foto ufficiali dei due e non resta che aspettare di vedere i prossimi spostamenti dei diretti interessati per capirne di più.

Intanto sappiamo che Valentina Kolesnikova ha 30 anni, è nata in Russia e vive a Milano. Lavora come modella e attrice e tre anni fa ha vinto la fascia di Miss Russia Earth. Ha posato per Playboy e For Men. Briatore invece ha 70 anni e ha sempre frequentato donne molto più giovani. Anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha trent’anni di meno dell’ex marito. Elisabetta però al momento non sembra avere alcuna relazione sentimentale concreta.

