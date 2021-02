Matteo Bassetti, l'indiscreto:. Cosa è successo? "Avete visto che alle sue spalle in tv, da qualche tempo..."

26 febbraio 2021 a

Matteo Bassetti è spesso in televisione, così ormai è facile scommettere su cosa apparirà alle sue spalle. Questo almeno fino a qualche tempo fa visto e considerato che ora qualcosa è cambiato. A notarlo l'occhio attentissimo del Tempo che scrive: "Era diventata una tradizione, quella di ammirare grazie alla tv la libreria del medico Matteo Bassetti che esponeva enormi volumi dedicati agli orologi Rolex". Ad oggi però quei tomi sono spariti e hanno lasciato spazio ai libroni d'arte. Cosa è successo? È la domanda che sorge spontanea a tutti.

Ma oltre a cosa appariva alle sue spalle, l'infettivologo del San Martino di Genova ha dovuto fare i conti con altre dicerie. Per esempio Selvaggia Lucarelli lo aveva definito "Lady Gaga del Covid". Un'uscita per cui l'esperto non aveva fatto una piega: "Preferisco non commentare, e poi non ho nemmeno mai ascoltato Lady Gaga, io sono un gran tifoso dei 'revival'.... Mi piacciono Gino Paoli, De André, tutta quella scuola..."..

Non è tutto, perché Bassetti non si sente a suo agio nemmeno nei panni dell'icona gay: "Ma sono un eterosessuale convinto. Io in questo periodo sto cercando di esser quello che sono sempre stato: me stesso". E ancora: "Qualche avances è fisiologica, ma c'erano anche prima". Prima, però, forse non c'erano anche le pagine dei social a lui dedicate, come una fanpage da oltre mille seguaci su Instagram e su Facebook. Infine sulle critiche che lo vedono sempre davanti alle telecamere: "A me della popolarità interessa poco e ne farei a meno. Penso che in un momento come questo sia giusto che parlino le persone che i virus li hanno sempre trattati".

