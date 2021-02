Marco Travaglio accusa Sergio Mattarella: "Fa onore a Napolitano, ci ha regalato Draghi dopo aver fatto filtrare altro"

27 febbraio 2021 a

Adesso che il suo Giuseppe Conte è stato spodestato, Marco Travaglio se la prende con Sergio Mattarella. "Al netto di tutti i Peggiori che lo compongono, l'aspetto peggiore del Governo dei Migliori è che d'ora in poi nessuno crederà più alla parola di alcun politico", esordisce il direttore del Fatto Quotidiano nel suo editoriale che da giorni spara a zero su tutti senza alcuna distinzione. "Per esempio, Mattarella: ora, dopo aver detto e fatto filtrare mille volte "dopo Conte c'è solo il voto" e averci poi regalato Draghi&C., fa onore al suo predecessore Napolitano, che giurò e spergiurò "no al secondo mandato" e poi si fece rieleggere dopo lunghi tormenti durati 10 minuti".

Peccato però che il capo dello Stato non abbia mai negato la necessità di un nuovo esecutivo, vista l'emergenza coronavirus in cui riversiamo. Non a caso Mattarella ha tentato di rincollare i pezzi giallorossi, concedendo il mandato esplorativo al grillino Roberto Fico. Evidentemente Travaglio ha già accantonato il ricordo. "Pensate - prosegue dal dente avvelenatissimo - poi a tutte le campagne del centrosinistra contro la Lega fascista, razzista, sovranista, populista, lepenista, orbanista, trumpista, bolsonarista, casapoundista ecc.: ora gli ex partigiani del Pd e LeU ci governano insieme e devono ringraziare la Meloni che s'è tirata via".

Il direttore del Fatto non risparmia i suoi amati Cinque Stelle. Gli unici a poter essere graziati? Strano ma vero Nicola Fratoianni e Giorgia Meloni. Sono loro - è la conclusione - "gli unici che possono dire qualcosa agli elettori senza essere sputacchiati sono - come ha scritto Moni Ovadia - la Meloni e Fratoianni. Ai quali aggiungerei i "dissidenti", anzi i coerenti 5Stelle che si son fatti espellere pur di non ingoiare il rospo".

