Mario Draghi e la moglie Serenella al parco, "cacca": foto clamorosa e stoccata di Dagospia, mai visti così

Tutti a parlare di Mario Draghi, a spendersi in sperticati elogi. Ma anche tutti intenti a scavare nel passato di una persona schiva per definizione, di grandissimo potere e spessore ma che non ama i riflettori. E ora ecco che anche Oggi scende in campo in questo particolare "sport". Lo fa dedicando - o meglio, riproponendo - un lungo servizio dedicato all'attuale presidente del Consiglio e alla moglie, Maria Serena Cappello, detta Serenella, accanto al governatore della Bce da una vita e considerata tra i principali consiglieri di Draghi. "Ed è proprio con lei che il premier ritrova le energie per porter affrontare tutti i dossier più spinosi", scrive il rotocalco.

Dunque, Oggi ripercorre le tappe della carriera di Draghi: "Perché quando le cose si fanno ingarbugliate, per una ragione o per l’altra, è sempre Mario Draghi l’uomo chiamato a sbrogliarle. Lo ha fatto da direttore generale della banca d’Italia quando c’era da trattare il nostro ingresso nell’euro. Poi da governatore della Banca d’Italia, quando il nostro Paese era bersaglio delle (solite) speculazioni finanziarie". Dunque la Bce e il celeberrimo "whatever ita takes" e fino ad arrivare all'ultima chiamata, quella che lo ha portato dritto dritto a Palazzo Chigi all'epoca del coronavirus e con il non semplice compito di gestire il fiume di miliardi del Recovery Fund.

Ma il pezzo forte del servizio sono alcune foto rilanciate da Oggi e che mostrano Draghi insieme a Serenella nel 2015, immagini insomma di qualche anno fa. La coppia era a Villa Borghese, a Roma, insieme al loro inseparabile e bellissimo bracco ungherese. Immagini esclusive pubblicate all'epoca proprio dal settimanale. E il servizio viene ripreso anche da Dagospia, che commentando le foto scrive sornione: "Una passeggiata per ricaricare le batterie, un po' di addestramento e poi il cane si... libera. E interviene Serenella Cappello". Già, nelle immagini infatti era proprio la moglie a raccogliere la cacca del cane al parco.

