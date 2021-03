Selvaggia Lucarelli contro Daniela Martani: "Verrà querelata". Gira un video vergognoso

01 marzo 2021 a

Tra Selvaggia Lucarelli e Daniela Martani finirà in tribunale. La partecipazione all'Isola dei famosi della ex hostess di Alitalia, nota ultrà vegana, no vax e pure negazionista del Covid, ha mandato su tutte le furie la giornalista del Fatto quotidiano, che ha accusato Mediaset di regalare spazio, voce e risonanza mediatica a una persona che potrebbe sfruttare il reality per mandare messaggi sbagliati proprio quando l'Italia sta finendo nel pieno della terza ondata del coronavirus.

Lo scorso weekend, nel frattempo, la Lucarelli ha pubblicato sui social le immagini di un party andato in scena in un quartiere modaiolo di Milano, per stigmatizzare gli assembramenti e il mancato rispetto delle regole anti-contagio da parte dei partecipanti. In un perverso gioco di specchi, sui social è iniziata a circolare la voce che la stessa Lucarelli avesse partecipato alla festa incriminata, con tanto di foto di suo figlio Leon.

Una fake-news, ribatte la diretta interessata, che invece accusa proprio la Martani di aver messo in giro la calunnia prima di partire per l'Honduras e rispondere così alle critiche della sua nemica. "Ah, la signora Daniela Martani e chiunque abbia diffuso la voce che io fossi all’inaugurazione del locale in questione, anche utilizzando le foto di mio figlio minorenne,…".

Un antipatico strascico legale dovuto anche al momento molto particolare in cui la diceria è stata diffusa: "Io sabato ero a Bergamo e in Val Seriana ad intervistare i parenti delle vittime…Per cui questa cosa ferisce anche me, più del solito…".

