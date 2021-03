Morgan, confessione straziante su Asia Argento: "Divoratrice e distruttrice, ma nulla in confronto alla mia ultima donna"

01 marzo 2021 a

a

a

“Mi sento un fantasma, lo sono in tutto. Discograficamente, sentimentalmente. Il grande escluso. Amadeus pure ci ha messo il suo”: Morgan si è raccontato in un’intervista a cuore aperto al magazine Mowmag. Parlando della sua vita privata, inoltre, l’artista ha rivelato di essere innamorato di una donna che, però, l’ha denunciato per stalking: “Il nostro era uno specchiarsi meraviglioso e vedersi belli negli occhi dell'altro, era una relazione con una compatibilità naturale, totale. Per me è stato spaventoso, traumatico che per ragioni incomprensibili tutto questo si sia improvvisamente tramutato in un disprezzo tale da annullarsi completamente”.

Alla domanda su chi abbia amato di più in vita sua, l’artista ha risposto così: “Quest’ultima le straccia tutte, compresa la famosissima Asia, che è stata una grande distruttrice, una divoratrice, una mantide religiosa per eccellenza, che mangia la testa degli uomini”, ha detto riferendosi alla Argento. A proposito di quest’ultima, tra l’altro, Morgan ha poi ricordato dei momenti con Dario Argento: “Ricordo una Pasqua… Erano venuti lui e Daria Nicolodi, una donna di una gentilezza e bellezza, coltissima, a casa di mia mamma. Dario si addormentò su una sdraio in giardino guardando un albero”.

Nell’intervista, poi, Morgan fa delle riflessioni anche sulla morte: “Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese…Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese”. Suo padre, tra l’altro, si è tolto la vita quando lui aveva 16 anni. “Il suicidio è il pensiero della morte, ma in realtà è un grido di aiuto. D’altra parte se vivi nella situazione del silenziato l’unica chance che hai per farti sentire è il racconto di te stesso, no?”, ha spiegato.

