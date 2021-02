Sanremo 2021, Morgan e la più grave delle accuse: "Quella canzone? Scartata due anni fa da Baglioni", l'incubo di Amadeus

25 febbraio 2021 a

Un anno dopo il celebre “che succede? Dov’è Bugo?”, ecco che Morgan torna all’attacco. Manca ormai poco al taglio del nastro dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, che si svolgerà in condizioni senza precedenti nella storia a causa dell’assenza del pubblico e della zona rossa imposta dal governatore Toti a causa dell’emergenza coronavirus. Lo spettacolo deve però andare avanti, e lo farà con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili: intanto ci pensa Morgan ad aggiungere un po’ di pepe quando siamo quasi alla vigilia del Festival.

In una story pubblicata su Instagram l’artista si è ovviamente scagliato contro l’ex amico e collega Bugo: “Ho visto che la canzone con cui andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata”. Si riferisce a “E invece sì”, che Amadeus ha deciso di portare in gara quest’anno per dare una nuova possibilità a Bugo, stavolta in solitaria. Proprio il diretto interessato recentemente a Repubblica si era espresso così sul suo brano sanremese: “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessi tornare gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone. Ci ho messo tutta l’anima, era già pronta ad aprile”.

Ma secondo Morgan tale brano era invece pronto da due anni, e già scartato dal Festival di Baglioni: anche se il regolamento non vieta di presentare più volte al direttore artistico un brano tenuto nel cassetto per più tempo, quindi Bugo in ogni caso potrà salire sul palco dell’Ariston senza alcun problema.

