Coronavirus, il pessimismo di Matteo Bassetti: "La terza ondata è arrivata e ci farà molto male"

03 marzo 2021 a

a

a

Se anche Matteo Bassetti usa toni allarmistici nell'emergenza coronavirus, vuol dire che lo scenario è tragico. Dei peggiori. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova e membro dell'Unità di crisi Covid in Liguria, è certo che la terza ondata sia già iniziata. E, spiega, ci farà molto male.

Parlando con la AdnKronos salute, Bassetti ha spiegato: "Purtroppo sembra iniziata la terza ondata, ieri abbiamo avuto un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva e non mi pare quindi che ci si siano più dubbi - ha premesso -. Questi numeri in risalita riguardano solo alcune Regioni e quindi sono ancora più gravi, ma se dovessero aumentare uniformemente in tutto il Paese la situazione sarebbe più complicata. Dobbiamo fare attenzione. Temo che questa terza ondata farà male e dobbiamo avere molta pazienza per tutto il mese di marzo, correre con le vaccinazioni e sperare che le misure di contrasto ci aiutino a ridurre il contribuito di vittime". Parole che non lasciano margini all'ambiguità.

L'unica speranza è accelerare sui vaccini, nella speranza che riescano a contrastare anche le varianti: ieri, martedì 2 marzo, la notizia di una positività alla variante nigeriana individuata a Brescia. Sulla possibilità di inoculare una singola dose di vaccino in chi ha già avuto il coronavirus, Bassetti ha spiegato: "Una sola dose di vaccino per chi ha avuto il Covid è una buona cosa e ci permette di risparmiare anche le fiale di vaccino. In Italia abbiamo avuto 2,5 milioni di persone colpite con certezza ma sicuramente saranno almeno il doppio, quindi potremmo risparmiare diversi milioni. È importante però che ci sia un'indicazione precisa in modo tale che tutti si comportino allo stesso modo". Il tempo stringe. Ora più che mai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.