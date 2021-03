Piazzapulita, Pierpaolo Sileri in imbarazzo in diretta: "Formigli, è un colpo basso". Cosa diceva l'M5s sui vaccini

05 marzo 2021 a

"Questo è un colpo basso". Pierpaolo Sileri ride imbarazzato quando Corrado Formigli, a Piazzapulita su La7, gli mostra un video di Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, risalente al 2015. Il sottosegretario alla Salute, tecnico d'area grillina confermato dal neo-premier Mario Draghi, sa già dove si vuole andare a parare.

"C'è una sentenza che sostiene che il vaccino può causare l'autismo, ci sono molte persone che stanno portando avanti questa teoria - affermava la vicepresidente del Senato, in odore di teorie no vax -. Ci date la possibilità di verificare? La gente non fa più i vaccini perché molte case farmaceutiche e il Ministero della Salute hanno portato una profonda sfiducia nei cittadini nei confronti delle istituzioni".



"Oggi - assicurava la Taverna 6 anni fa - qualunque cosa dica l'Istituto superiore di Sanità ti fai quattro domande: perché lo stanno dicendo? C'è un interesse dietro? Le case farmaceutiche devono vendere qualcosa? Le case farmaceutiche hanno trovato un vaccino e non sanno cosa farne e devono somministrarcelo? Questa è la situazione, si facessero una domanda: forse la gente ha capito che in quello che passa c'è parte di verità, parte di interesse e parte di menzogna".

"Questo è un colpo basso, bassissimo...", mette le mani avanti Sileri, medico stimatissimo. "Come si cambia - ironizza Formigli -, poi è arrivata la pandemia. C'è stato un cambiamento clamoroso nel Movimento 5 Stelle, la pandemia è stato un acceleratore di consapevolezze. Molte fake news le ha portate, ma molte le ha anche spazzate via. Sono contento che sia diventato un movimento più istituzionale e con più fiducia nella scienza". E Sileri? Non può far altro che balbettare, in evidente difficoltà.

