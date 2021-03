Grande Fratello Vip, Adriano Aragozzini querela Alda D'Eusanio: "Gravissime offese su me e Mia Martini, chiedo 1 milione"

08 marzo 2021 a

Adriano Aragozzini trascina Alda D’Eusanio in tribunale e le chiede 1 milione di euro “per tutti i danni subiti, e che sta ancora subendo, a causa delle gravissime falsità affermate e delle offese al proprio onore e alla propria dignità e reputazione". La giornalista, infatti, durante la sua breve permanenza al Grande Fratello Vip, fece delle pesanti affermazioni sul noto produttore musicale: “Mia Martini ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini”.

Aragozzini ha presentato denuncia-querela "per le gravissime offese pronunciate nei suoi confronti e i fatti a lui falsamente attribuiti, riguardanti la vita della scomparsa cantante, cantautrice e musicista italiana, Mia Martini, durante la diretta del programma televisivo Grande Fratello Vip, sul canale Mediaset Extra del digitale terrestre, il giorno 2 febbraio 2021 intorno alle ore 23:30".

Il legale di Aragozzini inoltre ha sottolineato come il suo assistito "abbia fatto rivivere come artista Mia Martini portandola al Festival di Sanremo del 1989 facendola partecipare al Tour Sanremo in the World con concerti a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte. Aragozzini in 5 anni che ha organizzato il Festival ha scritturato per 3 Mia al Festival". Il produttore musicale ha fatto sapere che in ogni caso il milione sarà devoluto in beneficenza al Presidente della Caritas Internationalis Cardinale Luis Antonio Tagle al Vaticano.

