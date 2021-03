Otto e Mezzo, Laura Boldrini e Lilli Gruber senza vergogna: "Chi è per me", "Dubbio gusto". In onda il disprezzo per Salvini

09 marzo 2021 a

a

a

E chi l'avrebbe mai detto. Chi lo avrebbe mai immaginato. Nello stesso governo ci sono Laura Boldrini e Matteo Salvini. Certo, le circostanze sono molto più che eccezionali. Ma resta comunque sorprendente. E di questo si parla a Otto e Mezzo, nel salottino su La7 di Lilli Gruber, nella puntata di lunedì 8 marzo. Ospite, proprio la fu presidenta della Camera. Alla quale si rivolge la conduttrice, con una domanda che è tutta un programma (contro Salvini).

"D'Urso e Meloni? Nel 2021 non funziona così". La Gruber provoca e Sallusti le ride in faccia | Video

"Si sarebbe mai immaginata insieme a Salvini - esordisce la Gruber -? Si fida così tanto di Mario Draghi? Con il leader della Lega gli scontri in passato sono stati spesso durissimi e spesso anche di dubbio gusto, e mi riferisco a Salvini per alcuni commenti nei suoi confronti", sottolinea Lilli. Insomma, mette subito in chiaro che "il cattivone" è il leghista, sempre e comunque.

Dunque, la Boldrini risponde: "No, non me lo sarei mai potuto immaginare. Ma nemmeno avrei immaginato di vivere in tempo di pandemia: chi poteva immaginarlo? Né potevo immaginare che Italia Viva decidesse di ritirare la propria delegazione dal governo precedente. E non immaginavo neppure che il presidente della Repubblica arrivasse a fare un appello", rimarca.

"Disastroso, ma rivoluzionario". Il primo discorso di Draghi all'Italia? Sallusti di piombo | Video

"Ma voglio chiarire un punto - riprende la Boldrini -: Lega e Pd continuano ad essere avversari politici, non c'è un'alleanza politica. Siamo agli antipodi, siamo agli opposti. Salvini resta un avversario politico: la mia visione del mondo è esattamente contraria alla sua, ma ora tutti dobbiamo fare uno sforzo. Non stiamo facendo un'alleanza politica: c'è stata una chiamata e abbiamo risposto con senso di responsabilità", conclude Laura Boldrini, forse con un pelo di imbarazzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.