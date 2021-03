Paolo Bonolis, la proposta indecente di un uomo super-vip: "Negli spogliatoi del calcetto...", confessione terremoto. Fuori il nome

09 marzo 2021 a

Paolo Bonolis ha girato il suo cameo nel live action di Tom & Jerry che il 18 marzo esce sulle piattaforme. Il conduttore nel frattempo su Canale 5 è ripartito con il suo programma Avanti un altro nel preserale, ma che andrà anche in prima serata domenicale dall'11 aprile. A proposito della sua partecipazione nel film di Tom & Jerriy spiega al Messaggero che, "i cartoni animati mi hanno fatto come sono: un animo fantasioso che cerco di portare nei miei show da sempre. Nei cartoni può succedere davvero tutto, nella vita non va proprio così. C'è anche una morale: siamo tutti Tom e Jerry, inseguiamo per prendere qualcosa o scappiamo per non essere acchiappati".

Inevitabile non parlare del Festival di Sanremo appena concluso, da lui condotto due volte nel 2005 e 2009: "Allora c'era la contro-programmazione e dovevo ideare uno show. Non sono un così grande esperto di musica. Anche se nel 2005 pensavo assurdo escludere i Negramaro di Mentre tutto scorre. Poi li hanno eliminati, ma sono diventati i Negramaro. Nel 2009 stavano escludendo Sincerità di Arisa: ma quella era come la sigla della Coca Cola, chi non la canta? Poi vinse". Grande è anche il successo di Avanti un altro. "Il fatto è che improvvisando, senza conoscere chi entra in studio, è come aprire ogni volta un nuovo sipario. Poi lo sforzo è quello di rendere tutto più leggero possibile. Difficilissimo alleggerire il clima, specie ora. E dà gusto proprio questo. Come l' essere pop".

La passione per il calcio è sempre tanta: "Mi chiamano sempre nelle partite del cuore: anche all' estero", racconta che ricorda poi un curioso episodio accaduto a Londra, quando durante una partita di calcetto con Rod Stewart conobbe Freddie Mercury: "Mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me, ma io gli ho fatto capire che non volevo. Mi chiese l' indirizzo, diedi quello di mia madre: un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley".

