Striscia la notizia, Nicola Zingaretti perde il controllo con Staffelli a microfoni spenti: "Voi di Mediaset..."

Forse Nicola Zingaretti soffre della sindrome da accerchiamento. L'ormai ex segretario del Pd, dimissionario e polemico nei confronti dei suoi compagni di partito ("Provo vergogna, parlano di poltrone", aveva tuonato sui social), è finito a Striscia la notizia, con una figura piuttosto imbarazzante. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ha mandato sulle sue tracce l'inviato Valerio Staffelli, per consegnargli il Tapiro d'oro. Zinga avrebbe potuto accettarlo con un sorriso di circostanza e un po' di sana auto-ironia.

D'altronde, nella politica italia, chi potrebbe essere più attapirato di lui? Invece ha scelto la strada più infelice, quella del gran rifiuto. Davanti a Staffelli, il governatore del Lazio non scherza neanche per un attimo e svicolando in modo anche abbastanza brusco regala alle telecamere poche, ma ferali battute: "Simpatici voi di Mediaset, prima invitate alle trasmissioni poi fate le trappole".

L'invito è relativo alla partecipazione dello stesso Zinga a Live Non è la D'Urso, domenica sera. Una intervista, la prima televisiva dopo le dimissioni, che ha fatto doppiamente discutere nel Pd: Zingaretti era stato pesantemente attaccato dai dem per essersi pubblicamente complimentato con Barbara D'Urso, e la scelta di parlare proprio da Carmelita è apparsa a molti come un sfida (o una provocazione) ai suoi nemici dentro il Nazareno. Ma che Zinga abbia la coda di paglia, lo confermano le parole con cui si congeda da Staffelli: "La politica è una cosa seria e va rispettata". Una frase che avrà fatto fischiare le orecchie a molti dem.

