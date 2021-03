Nicola Zingaretti, la gaffe sulla foto di Sergio Mattarella vaccinato: chi spunta, ex segretario in confusione totale

09 marzo 2021 a

Sergio Mattarella che si vaccina contro il Covid allo Spallanzani di Roma è la notizia del giorno. Tanto che diversi esponenti della politica italiana hanno voluto celebrare lo storico momento con un post sui social. Tra loro anche Nicola Zingaretti, il segretario dimissionario del Partito democratico. “Una potente immagine di voglia di normalità, di vita, di riscatto per l’Italia. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Lavoriamo per la speranza. Grazie Presidente!”, ha scritto Zingaretti sia su Instagram che su Facebook. Peccato, però, che alla bella didascalia sia stata allegata un’immagine fotoscioppata.

La foto originale, infatti, ritrae Mattarella seduto all’interno del centro vaccinale in attesa della dose di Moderna. Ma dopo la diffusione dello scatto, sono stati creati numerosi meme per la postura del presidente, che ricorda un po’ quella di Bernie Sanders durante il giuramento del presidente Usa Joe Biden. Una delle tante creazioni del web, come riporta il sito Open, è finita proprio nel post celebrativo di Zingaretti, che deve aver fatto un po’ di confusione tra le foto.

Qui l'articolo di Open sul post "sbagliato" di Zingaretti

Nel post iniziale di Zingaretti, insomma, proprio dietro Mattarella compariva Sanders. A seguito di una segnalazione la foto è stata prontamente rimossa da Instagram, anche se non si riscontrano archivi o salvataggi che riportino il fatto. Mentre su Facebook, come verificato e riportato da Open, nella cronologia delle modifiche del post pubblicato alle ore 14:35 si nota la sostituzione dell’immagine intorno alle ore 15:02 di questo pomeriggio.

