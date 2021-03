L'aria che tira, Maria Teresa Meli avvisa Enrico Letta: "Assassinare il segretario", a cosa sta andando incontro

10 marzo 2021 a

Maria Teresa Meli è stata presentata da Myrta Merlino come “massima esperta mondiale sul Pd” e lei non si è quindi sottratta dall’esprimere il suo parere sulla situazione dei dem, che sembrano avere tutta l’intenzione di rimpiazzare il dimissionario Nicola Zingaretti con Enrico Letta. A L’aria che tira la conduttrice di La7 ha letto l’agenzia che riporta le prime parole pubbliche dell’ex premier: “Avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”.

Tutto lascia pensare che sarà lui il nuovo segretario, anche se la Meli non è affatto convinta di tale scelta: “Il vero problema sono i capicorrente, in quel partito chiunque metti in qualità di segretario è poi destinato al declino. Va riformato tutto, probabilmente i capicorrente si sono guardati negli occhi e si sono chiesti come sopravvivere agli scossoni di Zingaretti?”. La risposta evidentemente è stata Enrico Letta: “Avranno pensato di chiamare il più autorevole, che è quasi un esterno dato che non è più dentro al Pd. E comunque è sempre stato un mezzo tecnico. Il ragionamento è: prendiamo questa persona, la mettiamo là e di sicuro per i prossimi due anni la sfanghiamo”.

Secondo la Meli questa non è la strategia migliore e dovrebbe essere l’ex premier in primis a rendersene conto: “Deve pensare ‘ma chi me lo fa fare? Mi conviene davvero fare il segretario?’. Anche perché magari dopo otto mesi ricomincia il solito sport preferito del Pd, cioè quello di assassinare il segretario”.

