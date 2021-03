Non è l'arena, il delirio di Selvaggia Lucarelli dopo il tentato suicidio di Fabrizio Corona: "Così Massimo Giletti ha fatto il suo male"

11 marzo 2021 a

a

a

“Il carcere fa schifo e non gioisco”. Così Selvaggia Lucarelli si è espressa in un tweet sul caso di Fabrizio Corona che, dopo aver saputo di dover tornare in carcere, si è ferito ai polsi e ha pubblicato un video su Instagram nel quale si è mostrato con il voto sporco di sangue e ha attaccato i magistrati. “Però dico due cose - ha aggiunto la giornalista di Tpi - la prima è che chi l’ha invitato in tv o addirittura gli ha dato un ruolo di peso nel suo programma come Giletti ha fatto il suo male. La seconda è il tribunale di sorveglianza, sempre troppo molle con lui”. Il riferimento della Lucarelli, ovviamente, è alle diverse ospitate di Corona a Non è l'Arena, il programma della domenica sera in onda su La7.

Botte, bestemmie e insulti agli agenti. La fine di Fabrizio Corona: dopo il tentato suicidio, la follia. Brutalizzato: video-choc

Chissà cosa penserà Massimo Giletti quando scoprirà di essere stato tirato in ballo dalla Lucarelli su questa vicenda sicuramente spiacevole. Lo scorso novembre, infatti, Corona è stato ospite di Non è l’Arena in diverse occasioni, sempre per parlare del caso di Alberto Genovese, che si trova in carcere con le accuse di violenza sessuale e sequestro di persona. La Lucarelli ha picchiato duro contro Giletti e pure contro il tribunale di sorveglianza, che a suo dire sarebbe stato troppo permissivo con l’ex re dei paparazzi.

Il tentato suicidio in diretta di Fabrizio Corona? "Occhio al dettaglio", la bomba di Dagospia: tutta una farsa?

Il quale però deve tornare in carcere, come deciso proprio dal tribunale di sorveglianza di Milano, che ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare. “Appena gliel’ho comunicato, si è ferito ai polsi”, ha raccontato il suo avvocato. Immediatamente sono arrivati i soccorritori del 118 nell’abitazione di Corona, insieme agli agenti della Questura.

"Ca*** vostri, mi ammazzo". Corona deve tornare in cella, tenta il suicidio in diretta: video terrificante, ricoverato | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.