Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni: caduto sul fuoco, l'incidente in campagna

Gianni Morandi è stato ricoverato d’urgenza a Bologna per ustioni. Lo riporta La Repubblica, il 76enne cantante di Monghidoro è stato vittima di un brutto incidente domestico che ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, che nel tardo pomeriggio di giovedì 11 marzo lo hanno trasportato in ambulanza fino al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna.

Morandi ha riportato varie ustioni alle mani e alle gambe: stando alla ricostruzione de La Repubblica, stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco. Poco prima aveva pubblicato su Facebook una foto mentre lavorava in campagna, accompagnato dalla seguente didascalia: “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…”, aveva ironizzato il noto cantante.

Poi però è avvenuto l’incidente: in pronto soccorso Morandi è stato curato dai medici, che hanno notato ustioni importanti in particolare alla mano destra. Per questo in serata è stato deciso di trasferirlo al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti. Da quanto si apprende, Morandi non correrebbe però alcun pericolo, e questa è la notizia più importante: dopo lo spavento iniziale, La Repubblica sostiene che il 76enne abbia subito recuperato la solita ironia, riuscendo anche a scherzare con gli operatori sanitari e facendo anche un selfie insieme a loro.

