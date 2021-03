Enrico Mentana picchia duro contro Selvaggia Lucarelli senza neppure citarla: "Vaccino ai giornalisti? Mi vergogno, un po' di dignità"

12 marzo 2021 a

a

a

C'è chi si vergogna del Pd, vedi Nicola Zingaretti, e c'è chi si vergogna per il fatto che "c'è chi ha chiesto di inserire i giornalisti tra le categorie con precedenza vaccinale". E quest'ultimo è Enrico Mentana, il direttore del TgLa7, uno che non le manda a dire. Mitraglietta si espone su Instagram, lo fa con un post di poche righe ma pregne si significato (e di riferimenti impliciti).

"Miserabili". Selvaggia Lucarelli, crisi di nervi e insulti al "Foglio" perché non la descrivono come vorrebbe

Scrive infatti il direttore: "Mi vergogno mentre leggo che c'è chi ha chiesto di inserire i giornalisti tra le categorie con precedenza vaccinale. Ancora gran parte degli anziani deve ricevere la prima dose, il presidente della Repubblica ha atteso il suo turno settanta giorni, e noi dovremmo accodarci alla congrega dei salta fila che raccontiamo e denunciamo ogni giorno? Un po' di coerenza, un po' di dignità. O altrimenti chiediamo scusa a Schettino", conclude Mentana picchiando durissimo.

"Vaccino ai giornalisti". Selvaggia Lucarelli scatena il caos, Crosetto la demolisce: bastano tre parole

Nessun riferimento esplicito, nessun nome o cognome. Ma ogni riferimento, per quanto implicito, non è puramente casuale. Semplice, infatti, leggere nel post del direttore una dura replica a Selvaggia Lucarelli, la quale ha de facto sostenuto che i giornalisti - certo non tutti - poiché "necessari" nel racconto sul campo della pandemia, dovrebbero essere inclusi tra le categorie "protette", tra le categorie da vaccinare con precedenza. Parole, quelle della Lucarelli, che hanno scatenato un'aspra polemica. Contro di lei si è scagliato Guido Crosetto, dunque Salvatore Merlo su Il Foglio, al quale Selvaggia ha risposto in modo sprezzante, indulgendo all'insulto . Ci si chiede, ora: la sacerdotessa del giusto risponderà anche a Mentana, il quale - salvo smentita - ha detto chiaro e tondo che si "vergogna" di quanto detto da Selvaggia? Attendiamo con trepidazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.