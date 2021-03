Alessandro Sallusti a Tagadà: "Inutile girarci attorno". Lockdown, prime crepe per Mario Draghi?

12 marzo 2021 a

a

a

"Nuovi colori? È un lockdown a cui hanno cambiato nome. è inutile girarci attorno". Alessandro Sallusti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, dice che questa volta si tratta però di un "lockdown che ci fa vedere l'uscita". Tutti gli esperti, continua il direttore de Il Giornale, "convengono sul fatto che se teniamo duro nel giro di un paio di mese ne usciamo. Non avremo sconfitto il virus ma riusciremo a conviverci grazie alle temperature che cambieranno e ai vaccini".

Sallusti è ottimista: "Auguriamoci sia davvero l'ultimo sforzo perché è uno sforzo carico di speranza. Dovremmo vederne l'uscita nel giro di qualche settimana". Il problema, sottolinea la Panella, è che non si fanno tanti vaccini. "Per quanto in ritardo e nonostante i problemi a fine maggio non sapremo più dove metterli i vaccini", ribatte Sallusti. "Il problema è la macchina da allestire. Questo governo sarà in grado? Speriamo".

Chiude l'Italia, indiscreto: anche il Lazio condannato. Lockdown, ecco chi si salva (e addio alla zona gialla)

L'Italia andrà in zona rossa a Pasqua dal 3 al 5 aprile. Lo stabilisce il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri: il decreto comprende misure valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile per contrastare la diffusione del coronavirus. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo. Nel dl spazio anche ai congedi parentali, per sostenere le famiglie alle prese col nuovo giro di vite deciso dal governo.

Ecco perché il lockdown ha fallito. Pietro Senaldi, ciò che Speranza e compagni non vogliono capire

In particolare da lunedì, l'Italia potrebbe avere questi colori: 11 Regioni e Province autonome in zona rossa (Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche) e 9 Regioni in zona arancione (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta). La Sardegna dovrebbe rimanere in zona bianca.

I provvedimenti si inseriscono nel quadro caratterizzato dall'indice Rt in Italia a 1.16 secondo il report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.