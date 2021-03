Gianni Morandi ustionato, "rischia l'operazione chirurgica". Il dubbio dei medici in ospedale

13 marzo 2021 a

Gianni Morandi resta in ospedale e rischia un intervento chirurgico dopo l'incidente domestico che gli ha provocato diverse ustioni. Due giorni fa, infatti, il cantante è scivolato mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie nel giardino della propria abitazione in campagna. Avrebbe riportato, così, ustioni di secondo e terzo grado - alcune molto profonde - su mani, braccia e gambe. Ecco perché nell'ospedale in cui è ricoverato, Centro Grandi Ustionati di Cesena, non si esclude un'operazione per evitare eventuali complicazioni.

Il bollettino diramato dai medici ieri, venerdì 12 marzo, sosteneva che Morandi dovesse continuare a stare sotto osservazione. L'ospedale, però, ha rassicurato sulle sue condizioni, dicendo che il cantante sta bene e non è in pericolo di vita. Solo nelle prossime ore, come riporta il Corriere Bologna, si saprà se l'artista verrà operato o no. Le ustioni più gravi sarebbero quelle sulla mano destra. In ogni caso sarà curato fino a quando non sarà in grado di recuperare la propria autonomia.

L'ultimo scatto postato su Instagram da Gianni Morandi lo ritrae impegnato nei lavori domestici. Nella didascalia, il cantante era apparso ironico come sempre, scherzando sulle sue mani grandi e sulla fortuna di aver trovato dei guanti grandi abbastanza per contenerle: "Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...". Intanto sono migliaia le persone che continuano a scrivere commenti di vicinanza e solidarietà all'artista.

