Maria Giovanna Maglie cancella Enrico Letta: "Ius Soli? Non è all'ordine del giorno"

Enrico Letta riparte dallo Ius Soli e dimostra subito di essere fuori dal tempo e dallo spazio. Per quanto l’argomento sia serio e delicato, non è certo questo il momento in cui farne una questione di principio, addirittura una priorità mentre il Paese è messo a durissima prova dalla terza ondata di una pandemia che va avanti da oltre un anno: non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico la situazione diventa sempre più pesante. E il Pd che va? Pensa allo Ius Soli…

Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia ha archiviato la questione con sei parole: “Non è all’ordine del giorno”. E non c’è bisogno di aggiungere altro, anche perché in precedenza già si era espresso Matteo Salvini a riguardo: “Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte… Se torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate”.

E un’altra “cavolata” è quella dei giornalisti da ritenere categoria prioritaria per il vaccino. A riguardo la Maglie è stata molto chiara: “Credo che si sia trattato di un accenno di campagna infelice sulla quale non mi vorrei soffermare. Le categorie a rischio sono sicuramente i sanitari, quelli che lavorano nel terzo settore. Chi ha la priorità è facilmente individuale, noi giornalisti non siamo tra questi”.

